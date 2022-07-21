طرد محمد زيان من أشغال الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالرباط

تم، زوال اليوم الخميس، طرد المحامي محمد زيان من أشغال الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالرباط، خلال انعقاد أشغال الجمعية بمقر نادي المحامين بالسويسي بالرباط.

وعلمت “الصباح”، وفق مصدر مطلع، أن محمد زيان حضر، وحاول المشاركة في أشغال الاجتماع بصفته “محاميا”، لكن محاولته باءت بالفشل بعدما تصدى له النقيب الممارس الحالي، عدنان والنقيب السابق، وكذا أعضاء المجلس، رافضين مشاركته بعلة أنه محامي موقوف عن العمل بموجب حكم قضائي.

ورغم إبداء محمد زيان، بعض التعنت على هذا القرار، إلا أن النقيب وأعضاء المجلس تعاملوا معه بحزم وقاموا بطرده من أشغال الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالرباط، إذ اعتبر عدد منهم، يضيف ذات المصدر، أن السماح له بالمشاركة قد يشكل تحقيرا لمقررات قضائية خصوصا وأن المعني ممنوع من مزاولة المهنة بحكم قضائي.