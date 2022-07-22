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الرياضة

موسم الوداد

منذ 4 دقائق
تأهل إلى نهائي الكأس وضرب موعدا مع بركان بحثا عن الثلاثية واصل الوداد الرياضي سلسلة إنجازاته هذا الموسم، بتأهله إلى نهائي كأس العرش، بعد تغلبه أول أمس (الأربعاء) على الفتح، بضربات الترجيح ( 5 – 4)، بالملعب الكبير بفاس. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف، في لقاء نصف النهائيأكمل القراءة »


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