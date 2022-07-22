الرياضة
موسم الوداد
تأهل إلى نهائي الكأس وضرب موعدا مع بركان بحثا عن الثلاثية واصل الوداد الرياضي سلسلة إنجازاته هذا الموسم، بتأهله إلى نهائي كأس العرش، بعد تغلبه أول أمس (الأربعاء) على الفتح، بضربات الترجيح ( 5 – 4)، بالملعب الكبير بفاس. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف، في لقاء نصف النهائيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا