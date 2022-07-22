الرياضة
أمعنان بالسعودية
التحق حسام أمعنان رسميا بتداريب نادي أحد السعودي لكرة القدم، تحضيرا لمنافسات البطولة السعودية الاحترافية الأولى، قادما من أولمبيك خريبكة، بعد انتهاء عقده الذي دام موسمين. ويعول أحد السعودي كثيرا على أمعنان الذي وقع موسما واحدا قابلا للتجديد، إذ يعد من العناصر الجيدة على مستوى خط الوسط. وأعجب خليل المصريأكمل القراءة »
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