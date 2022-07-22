الرياضة
عصبة مراكش آسفي تسوي خلافاتها
عقد مكتب العصبة الجهوية مراكش آسفي لكرة القدم لقاء تواصليا مع الجمعيات والأندية بآسفي، نهاية الأسبوع الماضي، انتهى بالتوافق على طي كل الخلافات والاتفاق على فتح صفحة جديدة في علاقة العصبة مع الأندية الغاضبة. وخلال هذا اللقاء، الذي احتضنت أطواره مدينة الفنون بآسفي، تم إبراز مجموعة من المشاكل التي تعترضأكمل القراءة »
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