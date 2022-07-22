الرياضة
اليوسفية تحتفي ببطلة إفريقيا للتايكووندو
شهدت اليوسفية، الثلاثاء الماضي، حفل استقبال على شرف البطلة سكينة الصاحب، المتوجة باللقب الإفريقي في رياضة التايكووندو. وكان في استقبال البطلة الإفريقية أعضاء من المكتب المديري لأولمبيك اليوسفية والمكتب المسير للفرع وأفراد من أسرتها وعدد من زملائها. وتم استقبالها بالورود، وقامت بجولة في عدد من شوارع المدينة وسط أجواء احتفاليةأكمل القراءة »
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