الصباح الفني
الحومي يعود بألبوم
أعلن المغني أيوب الحومي، العودة إلى جمهوره بألبوم جديد، قال إنه سيطرح أغانيه بشكل تدريجي. وأوضح الحومي، خريج برنامج فنان العرب، لاكتشاف المواهب في الغناء، أن أول أغنية يتضمنها ألبومه، سيطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، دون أن يكشف تفاصيل أخرى تخص خطوته الجديدة في المجال الفني. ويتوقع أن يصور الحوميأكمل القراءة »
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