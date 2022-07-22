الصباح الفني
العابد في جولة بإسبانيا
تستعد الفنانة عبير العابد للقيام بجولة فنية بإسبانيا، حيث ستحط الرحال بعدد من المسارح لإحياء حفلات لفائدة أبناء الجالية المغربية والعربية بالمهجر. وبدأت العابد في الترويج لجولتها الفنية على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها “إنستغرام”، إذ وجهت رسالة إلى جمهورها بأوربا لحضور حفلاتها. وقالت العابد إن تنظيمأكمل القراءة »
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