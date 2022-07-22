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الصباح الفني

العابد‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬بإسبانيا

منذ 5 دقائق
تستعد‭ ‬الفنانة‭ ‬عبير‭ ‬العابد‭ ‬للقيام‭ ‬بجولة‭ ‬فنية‭ ‬بإسبانيا،‭ ‬حيث‭ ‬ستحط‭ ‬الرحال‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المسارح‭ ‬لإحياء‭ ‬حفلات‭ ‬لفائدة‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬والعربية‭ ‬بالمهجر‭.‬ وبدأت‭ ‬العابد‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لجولتها‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬حساباتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬وجهت‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬جمهورها‭ ‬بأوربا‭ ‬لحضور‭ ‬حفلاتها‭.‬ وقالت‭ ‬العابد‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭أكمل القراءة »


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