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وطنية

المغرب‭ ‬مهتم‭ ‬بالقبة‭ ‬الحديدية

منذ 6 دقائق
عبر‭ ‬المغرب‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬مشاريع‭ ‬صناعية‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة،‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتهم‭ ‬مجال‭ ‬التصنيع‭ ‬الدفاعي،‭ ‬عبر‭ ‬نقل‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬القبة‭ ‬الحديدية،‭ ‬وأنظمة‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬سماء‭ ‬المملكة،‭ ‬وبحارها‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬محتمل‭.‬ ويسعى‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬صناعته‭ ‬الدفاعية،‭ ‬بعد‭ ‬اكتسابه‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭أكمل القراءة »


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