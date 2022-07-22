وطنية
المغرب مهتم بالقبة الحديدية
عبر المغرب عن رغبته في إقامة مشاريع صناعية عسكرية مشتركة، بينه وبين إسرائيل وتهم مجال التصنيع الدفاعي، عبر نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، في إشارة إلى القبة الحديدية، وأنظمة الصواريخ التي تحمي سماء المملكة، وبحارها من أي تهديد محتمل. ويسعى المغرب إلى تطوير صناعته الدفاعية، بعد اكتسابه خبرة كبيرة في مجالأكمل القراءة »
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