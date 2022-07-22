الصباح الفني
شرف الدين وإدمان القهوة
أكدت الممثلة أحلام شرف الدين أنها من بين الأشخاص الذين يعشقون كثيرا شرب القهوة، كما أنها تحرص على تحضيرها بنفسها، خاصة خلال الصباح، إذ لا يمكن أن ينطلق اليوم دونها. وتقاسمت أحلام شرف الدين مع متابعيها صورة لفنجان قهوة تولت تحضيره بنفسها على حسابها الرسمي على “إنستغرام” وعلقت عليه قائلةأكمل القراءة »
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