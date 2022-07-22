الصباح الفني
كاجول ترفض المغربية فتحي
تتداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر رفض النجمة البوليوودية كاجول، الالتحاق بلجنة تحكيم برنامج “جالاك ديكلاجا” الخاص باكتشاف المواهب في الرقص، بسبب المغربية نورا فتحي. وحسب ما جاء في الخبر، المتداول على نطاق واسع، فإن كاجول رفضت الانضمام للبرنامج، بعدما علمت بالتعاقد مع فتحي لتكون ضمن أعضاء لجنة التحكيم،أكمل القراءة »
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