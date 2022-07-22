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حوادث

حادثة تودي بحياة مستشار جماعي

منذ 5 دقائق
لقي شخصان مصرعهما، صباح الاثنين الماضي، في حادثة سير مروعة بمنطقة «لارجام» التابعة لجماعة «تيزكيت» ضواحي آزرو إقليم إفران، أحدهما مستشار جماعي بمجلس الجماعة القروية المذكورة. وأفادت مصادر مطلعة، أن الحادث وقع على بعد حوالي  كيلومتر واحد من مركز «سبت عين لحناش» على مستوى الطريق المؤدية إلى إفران، إثر اصطدام سيارة خفيفةأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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