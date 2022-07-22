حوادث
مغاربة في معارك مسلحة بمنتجعات إسبانية
إيقاف رجل أعمال “تطواني” بملهى إسباني يرتاده كبار الشخصيات وإصابة مغاربة آخرين قادت مواجهات بالأسلحة النارية والبيضاء في أحد أشهر ملاهي منتجعات ماربيا السياحية بإسبانيا, إلى إصابة مغاربة منهم رجال أعمال وأثرياء بجروح خطيرة. وأوقفت المصالح الأمنية الإسبانية ثريا مغربيا، يتحدر من تطوان ويحمل الجنسية الهولندية، للاشتباه في مسؤوليته عنأكمل القراءة »
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