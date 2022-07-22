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أســــــرة

ضـرورة العـلاج السلوكـي

منذ 12 دقيقة
الاختصاصية النفسية قالت إن الشجاعة وحدها لا تكفي لحل المشكل قالت ضحى رويشي، اختصاصية نفسية، إن فوبيا السباحة تختلف عن الخوف من الماء، مبرزة أن هذه الفوبيا تتطلب في أغلب الأحيان علاجا سريريا بإشراف من متخصص، داعية الأسر التي يخشى أطفالها السباحة، التعامل معهم بطريقة تجعلهم مرتاحين، تجنبا للصدمات التيأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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