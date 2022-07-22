رقــــــــم:3 خطوات

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يشير الاختصاصيون إلى وجود بعض الطرق الحديثة التي تساعد على علاج “فوبيا السباحة” أو الخوف من الماء، ومن بين تلك الطرق، حسب ما جاء في تقارير إعلامية العلاج بالتنويم المغناطيسي، وفيه تتم إعادة برمجة العقل الباطن للمصاب، وهو المسؤول عن الأفكار السلبية التي تعمل على استثارته. ويقلل هذا العلاج منأكمل القراءة »
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