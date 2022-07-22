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الصباح الفني

لحلو رفقة والدته

منذ 11 دقيقة
تقاسم الممثل والمخرج زكرياء لحلو صورة رفقة والدته مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”، والتي حظيت بتفاعلهم. واختار لحلو أن يعلق على الصورة من خلال مقولة جاءت على لسان الممثلة مريلي ستريب وجاء فيها “لم يعد لدي صبر على بعض الأمور، ليس لأني أصبحت مغرورة، ولكن ببساطة لأني وصلت إلى نقطةأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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