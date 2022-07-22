وطنية
تكريس أمريكي للمغرب بوابة لإفريقيا
نائبة رئيس الولايات المتحدة تتعهد في مراكش بزيادة الإنتاج والتصدير نحو باقي بلدان القارة تعهدت كمالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة، أول أمس (الأربعاء) بمراكش، بزيادة الإنتاج والتصدير بشكل عاجل نحو إفريقيا، خاصة في ما يتعلق بالمواد الغذائية التي أصبحت تشكل تحديا تفاقم مع مرور السنوات، مسلطة الضوء على التزامأكمل القراءة »
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