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وطنية

تكريس‭ ‬أمريكي‭ ‬للمغرب‭ ‬بوابة‭ ‬لإفريقيا

منذ 5 دقائق
جانب‭ ‬من‭ ‬أشغال‭ ‬الدورة‭ ‬14‭      (‬خاص‭)‬
نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تتعهد‭ ‬في‭ ‬مراكش‭ ‬بزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتصدير‭ ‬نحو‭ ‬باقي‭ ‬بلدان‭ ‬القارة تعهدت‭ ‬كمالا‭ ‬هاريس،‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭) ‬بمراكش،‭ ‬بزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتصدير‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬نحو‭ ‬إفريقيا،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تشكل‭ ‬تحديا‭ ‬تفاقم‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬السنوات،‭ ‬مسلطة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزام‭أكمل القراءة »


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