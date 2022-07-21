ملف الصباح
إدارات مراكش… الفراغ الكبير
تعيش العديد من الإدارات العمومية بمراكش، تزامنا مع فصل الصيف، فراغا كبيرا، ويسجل بها نقص في الموارد البشرية، للعديد من الأسباب، ما يساهم في تعطيل مصالح المواطنين، وهدر وقتهم. ورغم أن عطلة عيد الأضحى وكل الأعياد الدينية، لا تتعدى يومين، فإن معظم الموظفين يمددونها لأكثر من ذلك، سيما الذين يسافرونأكمل القراءة »
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