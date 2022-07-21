الأولى
التحقيق في اختلالات “أوراش”
السكوري: سنفعل لجان المراقبة ولن نرمي أموال الشعب من النافذة فتح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تحقيقا في اختلالات شابت برنامج “أوراش” لتشغيل الشباب مؤقتا، وهو ما كانت “الصباح” سباقة إلى نشره. وقال الوزير، الذي عاد، أخيرا، من الحج، خارج الوفد الرسمي، إنه ينوه بالصحافيين الذينأكمل القراءة »
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