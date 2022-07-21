الأولى
أندية تتمرد على الجامعة
كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” إبرام عدد من أندية البطولة الاحترافية عقودا للاعبين ومدربين، رغم عدم توفرها على الضمانات المالية الكافية. وحسب المعطيات نفسها، فإن اتحاد طنجة تعاقد مع المدرب بادو الزاكي، براتب كبير، وامتيازات إضافية، في الوقت الذي لم يسو فيه ملفات 14 لاعبا، لجؤوا إلى لجنة النزاعات، للحصولأكمل القراءة »
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