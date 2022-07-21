ملف الصباح
“الإدارة” الخاليـة
مواطنون ينتظرون ساعات من أجل قضاء مصلحة بسيطة وموظفون غائبون بسبب العطلة أصبح العديد من المواطنين يعانون كثيرا في الفترة الأخيرة، من أجل قضاء مصالحهم الإدارية أو الحصول على ما يحتاجونه من وثائق، بسبب غياب الموظفين، إما بسبب ذهابهم في عطلة، أو بسبب “سليت” عدد منهم من مكاتبهم، تزامنا معأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا