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ملف الصباح

“الإدارة” الخاليـة

منذ 10 دقائق
مواطنون ينتظرون ساعات من أجل قضاء مصلحة بسيطة وموظفون غائبون بسبب العطلة أصبح العديد من المواطنين يعانون كثيرا في الفترة الأخيرة، من أجل قضاء مصالحهم الإدارية أو الحصول على ما يحتاجونه من وثائق، بسبب غياب الموظفين، إما بسبب ذهابهم في عطلة، أو بسبب “سليت” عدد منهم من مكاتبهم، تزامنا معأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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