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أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 3 دقائق
< هيدروجين بدأ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، مسار البحث عن بديل لـ "الدييزل" في إنتاج الكهرباء، بعد أن أصبحت مكلفة جدا، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد العالمي. وبالإضافة إلى الطاقات المتجددة المتأتية من الحقول الريحية والألواح الشمسية، يخطط المكتب للاستثمار مستقبلا في إنتاج الهيدروجين، الذي تمأكمل القراءة »


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