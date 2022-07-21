ملف الصباح
خاويـة علـى عروشهـا
شبابيك شاغرة ومكاتب مهجورة وغياب شبه جماعي للموظفين يعتبر “الكونجي” السنوي لدى أطر وموظفي الإدارات العمومية وشبه العمومية، من بين أهم الحجج لتبرير غيابهم وترك مكاتبهم خالية على عروشها. وسجلت “الصباح”، من خلال جولة ميدانية قامت بها الاثنين الماضي للعديد من الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية بمكناس، غيابا شبه جماعي للموظفين وعودة محتشمة للبعضأكمل القراءة »
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