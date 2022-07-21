الأولى
ثبوت الزوجية مستمر
أعاد قرار صدر، أخيرا، عن محكمة النقض، المادة 16 من مدونة الأسرة إلى واجهة النقاش، بعد الفراغ الذي تركته، بشأن ثبوت الزوجية، إثر انقضاء فترة السماح الخاصة بها في 25 فبراير 2019، والذي شكل مانعا أمام رفع دعاوى ثبوت الزوجية. واعتبر القرار القضائي المذكور اجتهادا مهما بعدما أقر بأحقية رفعأكمل القراءة »
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