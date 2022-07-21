أســــــرة
نصائح
< ثقة تبدو على الطفل بعض الأعراض التي تدل على عدم ثقته بنفسه، ويجب أن تكتشفها الأم، إذ يكون نشيطا بشكل مفرط ويقدم خدماته دون أن يطلب ذلك منه. ويقول المختصون في التربية إن الطفل الذي يفقد الثقة بنفسه يتراجع مستواه الدراسي، كما أنه غالبا ما يبحث عن الحجج لكيأكمل القراءة »
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