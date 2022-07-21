ملف الصباح
“السليت” وضياع مصلحة المرتفقين
مهاجر عانى من أجل تسجيل بقعة أرضية وجثة تنتظر التأشير كي تدفن تسجل على بعض الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمستشفيات وحتى المقاطعات، عدة مؤاخذات تتسم باختلالات مرتبطة بنوع الخدمات المقدمة للمواطنين، جراء تملص وتنصل بعض الموظفين من مسؤولياتهم تجاه المرتفقين، بسبب الغياب غير المبرر. وإذا كان دستور 2011، نص علىأكمل القراءة »
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