حوادث
ارتفاع عدد ضحايا العطش بجهة فاس
توفي ثلاثيني وأصيب زميله بجروح بالغة في حادث عرضي أثناء حفرهما بئرا بدوار عين شكاكة قرب مفترق الطرق لبوغيول بجماعة عين الشكاك بصفرو، بعد ساعات قليلة من وفاة شرطي متقاعد عثر على جثته بموقع الباطمات بحي أحداف بأزرو، بعد وفاته نتيجة سكتة قلبية. وأكدت المصادر أن شخصين كانا منهمكين فيأكمل القراءة »
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