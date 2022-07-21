الصباح الثـــــــقافـي
ملتقى أولماس في نسخته السادسة
انطلق أمس (الأربعاء) ملتقى أولماس تحت شعار “دور الفاعل المحلي في تنزيل النموذج التنموي الجديد”، التي تستمر إلى الأحد المقبل، احتفاء بذكرى عيد العرش. وأكد رئيس جماعة أولماس في ندوة احتضنها أحد فنادق الرباط، أن الملتقى يهدف إلى التعريف بالموروث الثقافي الأمازيغي والمؤهلات الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، مع إعطائها صورةأكمل القراءة »
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