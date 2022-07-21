fbpx
الصباح الثـــــــقافـي

ملتقى أولماس في نسخته السادسة

منذ 8 دقائق
انطلق أمس (الأربعاء) ملتقى أولماس تحت شعار “دور الفاعل المحلي في تنزيل النموذج التنموي الجديد”، التي تستمر إلى الأحد المقبل، احتفاء بذكرى عيد العرش. وأكد رئيس جماعة أولماس في ندوة احتضنها أحد فنادق الرباط، أن الملتقى يهدف إلى التعريف بالموروث الثقافي الأمازيغي والمؤهلات الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، مع إعطائها صورةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock