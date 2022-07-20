الأولى
تحت الدف
حالف الحظ نوابا لم يتمرسوا على العمل السياسي، وليست لديهم القدرة الفكرية على إبداع الحلول، والدفاع عن حقوق من صوتوا عليهم. هذا النوع من البرلمانيين، الذين حالفهم الحظ لولوج المؤسسة التشريعية، ارتكبوا أخطاء كثيرة، من قبيل برلمانيتين احتفلتا بعيد ميلادهما وسط قبة البرلمان، وصاحتا رفقة زملائهما “سنة حلوة يا جميل”،أكمل القراءة »
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