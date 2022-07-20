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حبوب منع الحمل للرجال… “آخر ما كاين”
التجارب السريرية أشارت إلى أن حبتين من العقار تفيان بالغرض يرتقب أن تصبح حبوب منع الحمل، الخاصة بالرجال، متاحة قريبا في الأسواق، بعد وصول عقار دوائي إلى نتائج مبهرة، ستغير نظرة العالم إلى تحديد النسل، ففي وقت كانت مسؤولية منع الحمل ملقاة على عاتق المرأة لوحدها، هناك اليوم، بفضل هذاأكمل القراءة »
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