الأولى
مقاه ومطاعم بالبيضاء في “النوار”
أحصت دراسة محينة عددا هائلا من الأنشطة التجارية والحرفية والخدماتية بالبيضاء الخارجة عن نظامي التصريح والترخيص، إذ يشتغل أكثر من 65 في المائة من المحلات والمقاهي والمطاعم في المقاطعات الـ16، دون أي وثيقة، باستثناء التصنيف المعمول به في إدارة الضرائب. وورثت جماعة البيضاء والمقاطعات التابعة لها، إرثا كبيرا من الاختلالاتأكمل القراءة »
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