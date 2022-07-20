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الجماعة تكفر “كورونا”
تقرير للدائرة السياسية للعدل والإحسان يتهم “كوفيد 19” بالتواطؤ في خطة “تغول الداخلية” لم تجد جماعة العدل والإحسان غير تكفير “كورونا” والإجراءات المتخذة، من قبل الدولة للتخفيف من وطأتها على عموم المغاربة، إذ وصفت الدائرة السياسية للجماعة المحظورة في تقرير سنوي عن «حالة المغرب»، النجاحات التي حققها المغرب في مواجهةأكمل القراءة »
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