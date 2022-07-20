الأولى
مالية أندية الكرة في طريقها للقضاء
ارتفعت حدة التوتر داخل أندية ببطولة القسم الوطني الأول، بسبب التقارير المالية السنوية، وأسباب وصول ميزانيات للإفلاس، بعد نهاية الموسم الرياضي الماضي. ودعا منخرطون بأندية مثل أولمبيك خريبكة واتحاد طنجة والرجاء الرياضي وحسنية أكادير، إلى افتحاص دقيق للمصاريف والمداخيل، وإحالتها على القضاء إذا ثبت أن هناك اختلالا. وتعيش هذه الأنديةأكمل القراءة »
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