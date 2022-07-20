الأولى
تقارير قضاة أمام عبد النباوي
لا تضم واقعة تسريب المكالمة الهاتفية والرئيس المنتدب يجتمع بنقيب البيضاء وضع عبد الله حمود، المفتش العام بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، صباح أمس (الثلاثاء)، تقارير بالأبحاث والتحريات في ما نسب إلى بعض القضاة، من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية أمام محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب، لعرضها على أعضاءأكمل القراءة »
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