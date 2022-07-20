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حوادث

أظرفة “جهات عليا” في توظيفات جامعية

منذ 11 دقيقة
قاضي التحقيق والأمن لم يصلا إلى هويات الجهات التي دخلت على خط الغش في مباريات التوظيف مازالت المعطيات الخاصة بفضيحة جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، حول التوظيف في السلمين 10 و11 بمقابل مالي يتراوح ما بين 14 مليونا و30 للمرشح الواحد، والتلاعب في التسجيل بالماستر والإجازات المهنية وتنقيل الطلبة، بمبالغأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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