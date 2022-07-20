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حوادث

مهيجات جنسية تورط تاجرين

منذ 3 دقائق
تدخلات فرقة مكافحة العصابات مكنت من ضبطهما متلبسين بحيازتها أنهت عناصر مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، أخيرا، أنشطة إجرامية لتاجرين اختارا ترويج مهيجات جنسية وأدوية ومواد صيدلانية مهربة. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه فيهما متورطان في حيازة وترويج مهيجات جنسية وأدوية غيرأكمل القراءة »


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