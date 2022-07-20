حوادث
إشهار السلاح لإيقاف جانح
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي بنور، زوال أول أمس (الاثنين)، من إيقاف شخص يبلغ 25 سنة، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بملك الغير والعصيان ومحاولة الاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم. وأحدث المشتبه فيه، الأحد الماضي، الضوضاء وكسر الزجاج الواقي لسيارة مستوقفة بالشارع العام،أكمل القراءة »
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