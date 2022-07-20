حوادث
سطوة شبكة شيكات
وقع المقاول (م. ع) ضحية شبكة ابتزاز بالشيكات، حكمت عليه بالمنفى بفعل شبح الاعتقال، الذي ظل يطارده بسبب تلاعبات في المسطرة المتبعة في التعامل مع شكاية كيدية، بذريعة توفير مؤونة ثلاث شيكات، إذ ظل دفاع الضحية يطالب بضم ثلاثة شكايات إلى ملف التحقيق في القضية رقم 2103.2489.2020، منذ أكثر منأكمل القراءة »
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