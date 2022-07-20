مجتمع
82 في المائة من المغاربة يعتزمون السفر
يعتزم 82 في المائة من المغاربة السفر، خلال عطلة الصيف، بعد مضي أزيد من سنتين على الجائحة. وأفادت خلاصات استطلاع رأي أنجزه موقع «أفيتو» حول توجهات السفر لدى المغاربة، خلال السنة الجارية، أن المدن الساحلية بالشمال، تمثل الوجهات المفضلة، بالنسبة إلى 28 في المائة، من المستجوبين، تليها وجهة أكادير، التيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا