fbpx
مجتمع

82 في المائة من المغاربة يعتزمون السفر

منذ 11 دقيقة
يعتزم 82 في المائة من المغاربة السفر، خلال عطلة الصيف، بعد مضي أزيد من سنتين على الجائحة. وأفادت خلاصات استطلاع رأي أنجزه موقع «أفيتو» حول توجهات السفر لدى المغاربة، خلال السنة الجارية، أن المدن الساحلية بالشمال، تمثل الوجهات المفضلة، بالنسبة إلى 28 في المائة، من المستجوبين، تليها وجهة أكادير، التيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 11 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock