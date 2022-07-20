أسواق
القطـاع الخـاص… القاطـرة المعطلـة
صعوبات في الولوج إلى التمويل وضعف التأطير عوامل تحد من الفعالية والرهان على ميثاق الاستثمار الجديد ما زال القطاع الخاص بالمغرب لم يرق إلى مستوى الدور الذي يقوم به نظراؤه في عدد من البلدان الناشئة، إذ لا توجد مقاولات كبرى يمكنها أن تلعب دور القاطرة بالنسبة إلى مقاولات القطاع الخاص،أكمل القراءة »
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