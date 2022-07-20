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أسواق

16 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي

منذ 4 دقائق
البنك الدولي أكد أن الاستثمار الخاص يفتقر للديناميكية المطلوبة لإحداث مناصب الشغل يظل الاستثمار العمومي المحرك الرئيسي للاقتصاد، رغم كل المجهودات التي بذلت، من أجل جعل القطاع الخاص قاطرة للتنمية، كما هو الحال بالنسبة إلى عدد من البلدان. وأبان تقرير مشترك أنجزه البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوربي للاستثمار والبنك الأوربيأكمل القراءة »


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