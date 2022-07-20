حوادث
جريمتا قتل بتاونات وتازة
أجهز مجاز في اللغة الإنجليزية، عمره 31 سنة، الجمعة الماضي على زميله بمقهى بجماعة كيسان بدائرة غفساي بتاونات، بسبب نزاع تجهل أسبابه، في ثاني جريمة قتل بجهة فاس بعد ساعات قليلة من قتل شاب لنديمه بعدما اعترض سبيله في قنطرة أعراب بجماعة غياثة الغربية بتازة. ونقلت جثة الثلاثيني الأعزب، ضحيةأكمل القراءة »
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