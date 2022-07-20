حوادث
الرصاص لصد مقاومة الشرطة
حالتان أصيب فيهما أمنيان أحدهما في حالة خطيرة في تدخلين لإيقاف لصوص نقل شرطي في حالة خطيرة، إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، إثر إصابته صباح الأحد الماضي، بطعنة بالغة، في تدخل أمني بالخميسات، لإيقاف ثلاثة مشتبه فيهم ضبطوا متلبسين بتنفيذ سرقات باستعمال السلاح الأبيض في حق المارة. وأبلغ ضحايا قاعةأكمل القراءة »
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