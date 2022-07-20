حوادث
“فرح” واليا لأمن طنجة بالنيابة
قررت المديرية العامة للأمن الوطني، الأسبوع الماضي، تعيين العميد الإقليمي عبد الكبير فرح، واليا بالنيابة على أمن عمالة طنجة ـ أصيلة، خلفا لمحمد أوعلا أوهتيت، الذي عهد إليه تدبير ولاية أمن فاس، بعد أن قضى ست سنوات مسؤولا أول عن الأمن بمدينة البوغاز. وتوصل رسميا “فرح” بقرار تعيينه رئيسا بالنيابةأكمل القراءة »
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