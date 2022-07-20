fbpx
حوادث

سقوط سويدي متورط في الاتجار بالبشر

منذ 5 دقائق
حل بمطار مراكش في محاولة للاختباء بالمغرب وتفادي ملاحقته من قبل “أنتربول” ويقظة الأمن أفشلت مخططاته وضعت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، الأحد الماضي، حدا لمسلسل فرار هوليودي لسويدي من أصول عربية مبحوث عنه على الصعيد الدولي، إثر تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في البشر. وحسب مصادر “الصباح”، فإنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock