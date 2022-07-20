حوادث
سقوط سويدي متورط في الاتجار بالبشر
حل بمطار مراكش في محاولة للاختباء بالمغرب وتفادي ملاحقته من قبل “أنتربول” ويقظة الأمن أفشلت مخططاته وضعت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، الأحد الماضي، حدا لمسلسل فرار هوليودي لسويدي من أصول عربية مبحوث عنه على الصعيد الدولي، إثر تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في البشر. وحسب مصادر “الصباح”، فإنأكمل القراءة »
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