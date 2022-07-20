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وطنية

مليار‭ ‬لألعاب‭ ‬إضاءة‭ ‬بالبيضاء‭!‬

منذ 58 ثانية
جسر‭ ‬سيدي‭ ‬معروف‭   (‬أرشيف‭)‬
جماعة‭ ‬البيضاء‭ ‬تخصص‭ ‬ميزانية‭ ‬ضخمة‭ ‬لتزيين‭ ‬جسر‭ ‬بسيدي‭ ‬معروف‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الإصلاح‭ ‬والصيانة‭ ‬ طرحت‭ ‬شركة‭ ‬البيضاء‭ ‬للتهيئة،‭ ‬الموكول‭ ‬لها‭ ‬إنجاز‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬لجماعة‭ ‬البيضاء،‭ ‬طلب‭ ‬عروض‭ ‬لتزيين‭ ‬جسر‭ ‬بسيدي‭ ‬معروف‭ ‬بألعاب‭ ‬إضاءة،‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬باستثمار‭ ‬ضخم‭ ‬قيمته‭ ‬حوالي‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭.‬ وأعلن‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للشركة‭ ‬عن‭ ‬الصفقة‭ ‬العمومية‭ ‬رقم‭ ‬351‭/‬2022‭أكمل القراءة »


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