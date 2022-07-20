وطنية
مليار لألعاب إضاءة بالبيضاء!
جماعة البيضاء تخصص ميزانية ضخمة لتزيين جسر بسيدي معروف يحتاج إلى الإصلاح والصيانة طرحت شركة البيضاء للتهيئة، الموكول لها إنجاز المشاريع الكبرى لجماعة البيضاء، طلب عروض لتزيين جسر بسيدي معروف بألعاب إضاءة، عالية الجودة، باستثمار ضخم قيمته حوالي مليار سنتيم. وأعلن الموقع الرسمي للشركة عن الصفقة العمومية رقم 351/2022أكمل القراءة »
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