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وطنية

أزمة‭ ‬الماء‭ ‬تسائل‭ ‬بركة‭ ‬

منذ دقيقة واحدة
وجه‭ ‬حزب‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬مدفعيته‭ ‬الثقيلة‭ ‬إلى‭ ‬نزار‭ ‬بركة،‭ ‬وزير‭ ‬التجهيز‭ ‬والماء،‭ ‬داعيا‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬تدارك‭ ‬مخططات‭ ‬المغرب‭ ‬الأخضر‭ ‬المتراكمة‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬سنة،‭ ‬والذي‭ ‬كانت‭ ‬له‭ ‬كلفة‭ ‬مائية‭ ‬ضخمة،‭ ‬خصصت‭ ‬لزراعات‭ ‬موجهة‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬للتصدير،‭ ‬دون‭ ‬توفير‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬للمغاربة‭.‬ وطالب‭ ‬امبارك‭ ‬السباعي،‭ ‬رئيس‭ ‬الفريق‭أكمل القراءة »


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