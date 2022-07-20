وطنية
أزمة الماء تسائل بركة
وجه حزب الحركة الشعبية مدفعيته الثقيلة إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، داعيا الحكومة إلى تدارك مخططات المغرب الأخضر المتراكمة لمدة 15 سنة، والذي كانت له كلفة مائية ضخمة، خصصت لزراعات موجهة في مجملها للتصدير، دون توفير الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للمغاربة. وطالب امبارك السباعي، رئيس الفريقأكمل القراءة »
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