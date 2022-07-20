الرياضة
الزمالك يدخل السباق على البحيري
قدم عرضا مغريا لخطفه من الرجاء والوداد وبركان دخل الزمالك على خط صفقة ياسين البحيري، لاعب مولودية وجدة. وذكرت تقارير صحافية مصرية، أن الزمالك قدم عرضا للبحيري. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن لجنة تقنية من الزمالك، تابعت أداء البحيري، وأعدت تقريرا شاملا حول إمكانيات اللاعب، القادر على تقديم الإضافة للفريقأكمل القراءة »
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