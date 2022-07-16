ملف الصباح
السياسة والمال برائحة البارود
موسم “سيدي لغليمي” بسطات كان مناسبة لتسابق أعيان الشاوية على كسب رضى البصري تحتل مواسم «التبوريدة» مكانة خاصة لدى سكان قبائل الشاوية، سيما خلال موسم الصيف بعد الانتهاء من الحصاد، إذ يحظى هذا الفصل باهتمام فلاحي وكسابي وأبناء المنطقة، من أجل تنظيم مواسم «التبوريدة»، التي تعتبر احتفالات هامة لأهل البادية،أكمل القراءة »
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