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الناصر قالت‭ ‬الكاتبة‭ ‬السعودية‭ ‬سمية‭ ‬الناصر‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: ” ‬أومن‭ ‬بالاستسلام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الإصرار‭”.‬ الجسمي ‭ ‬كتب‭ ‬الفنان‭ ‬حسين‭ ‬الجسمي‭ ‬في‭ “‬تويتر‭” :”‬لايؤسس‭ ‬البيت‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬المرأة‭”. ‬ شرف كتبت‭ ‬سعيدة‭ ‬شرف‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬الطفولة‭ ‬شجرة‭ ‬نقاء‭ ‬وارفة‭ ‬الظلال،‭ ‬وأغصان‭ ‬عفوية‭ ‬تحمل‭ ‬ثمار‭ ‬القبول‭ ‬والمتعة‭”.‬