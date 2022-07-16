الصباح الفني
قالوا
الناصر قالت الكاتبة السعودية سمية الناصر في “تويتر”: ” أومن بالاستسلام أكثر من الإصرار”. الجسمي كتب الفنان حسين الجسمي في “تويتر” :”لايؤسس البيت على الأرض، بل على المرأة”. شرف كتبت سعيدة شرف على “إنستغرام” قائلة “الطفولة شجرة نقاء وارفة الظلال، وأغصان عفوية تحمل ثمار القبول والمتعة”.
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