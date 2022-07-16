وطنية
تحصين القضاة مدخل لضمان الاستقلالية
الجباري: يجب حماية الضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة لأداء مهامهم بكل استقلالية أكد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن دعم استقلالية السلطة القضائية يتأتى عبر إقرار مجموعة من التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك، من بينها ما هو موكول إلى مؤسسات الدولة، مثل التحصين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستقلالية، والذي هو منأكمل القراءة »
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